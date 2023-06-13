Ümraniye'de Ev Yangını: Yaşlı Kadın ve Torunu Yaralandı

Ümraniye'de çıkan ev yangınında çatı katında bulunan yaşlı bir kadın ve torunu yaralandı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Ümraniye'de bir evde çıkan yangında yaşlı kadın ve torunu yaralandı.

Cemil Meriç Mahallesi Eylül Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katından alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerinden geçen sepetli vinçin operatörü de çalışmalara destek verdi.

Yangında çatı katında bulunan yaşlı bir kadın ve iki yaşındaki torunu itfaiye ekipleri tarafından sepetle binadan alındı.

Vücudunda yanıklar oluşan kadın ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Olay yerine gelen 2 yaşında çocuğun annesi ise sinir krizi geçirirken, yangında bir itfaiyeci de hafif şekilde yaralandı.

Yangına çamaşır makinesinden kaynaklı elektrik kontağının sebep olduğu iddia edildi.