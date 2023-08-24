Ümraniye'de drift yapan sürücüye ağır ceza

İstanbul Ümraniye'de bir sürücü, aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Ümraniye'de, aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, bir aracın 23 Nisan Caddesi üzerinde drift yaptığı belirlendi.

Ekipler, aracın plaka bilgisi üzerinden kimliğini tespit ettikleri sürücü M.G'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmek" maddesinden 20 bin 342 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken araç da trafikten men edildi.