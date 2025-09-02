Ümraniye'de Çekiçli Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Ümraniye'de bir iş yerine çekiçle saldıran maskeli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Namık Kemal Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta maskeli kişiler tarafından bir iş yerine çekiçle saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma yapan polis, şüpheliler M.R.K. (17) ve S.E'yi (18) gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar vermek", "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş yerine saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, 2 kişinin çekiçle kepenge vurduğu, bir kişinin de cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığı görülüyor.