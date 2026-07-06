Ümraniye'de yokuştan inerken binaya çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Ümraniye Parseller Mahallesi'nde yokuştan inen beton mikseri, 3 katlı bir binanın duvarına çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Binada hasar oluştu.
Ümraniye'de, yokuştan inerken 3 katlı bir binanın duvarına çarpan beton mikserinin içinde sıkışıp yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Parseller Mahallesi Geçit Sokak'ta seyreden 34 GVP 348 plakalı beton mikseri, yokuştan indiği sırada 3 katlı bir binanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alındı.
Beton mikserinin çarptığı binada hasar meydana geldi.