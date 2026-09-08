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Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza
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ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin aniden yavaşlaması üzerine arkadan gelen araçlar otomobile çarptı. 52 AGK 133 ve 34 AS 5353 plakalı 2 otobüs ile 34 UD 4477 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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