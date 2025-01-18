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Ümraniye'de 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ümraniye'de 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ümraniye'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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