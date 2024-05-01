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Ümraniye'deki 11 okulda kütüphaneler toplu açılış yapıldı

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki 11 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Başkan Yıldırım, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmete sunulan kütüphaneler için projeye katkı ve emek verenlere teşekkür etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki 11 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Ecza 50. Yıl Ortaokulu, Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu, Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu, Mebruke Salih Koçak Ortaokulu, Şehit Köksal Karmil Ortaokulu, Zehra-Asım Ülker Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu, Ümraniye Celalettin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu ve Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulundaki kütüphanelerin açılış töreni yapıldı.

Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kütüphaneleri hizmete sunduklarını belirterek, projeye katkı ve emek verenlere teşekkür etti.

Törene, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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