Haberler

Ümraniye Belediyesince okullarda iftar sofrası kuruluyor

Ümraniye Belediyesi, ramazan boyunca her gün farklı okullarda iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Gençlerle bir araya gelerek ramazanın değerlerini paylaşan Başkan İsmet Yıldırım, bu etkinliğin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Ümraniye Belediyesince ramazan ayı boyunca her gün farklı okullarda iftar sofrası kurulmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün 3 farklı okuldaki iftar sofralarında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım öğrencilerle bir araya geliyor.

Ramazan boyunca belediye ekiplerince ilçedeki 24 lisede 20 bin öğrenciye iftar sofrası kurularak gençlerle ramazanın manevi atmosferi paylaşılacak.

Yıldırım, ramazan ayının ilk haftasında, bu kapsamda, üç farklı okulda 5 bin 300 öğrenciyle iftar sofrasında buluştu.

"Bu geleneği her yıl daha da büyüterek sürdüreceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, ramazan ayının paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın zamanı olduğunu, bu sofralarda gençlerle birlikte olmanın, onlara ramazanın değerlerini aktarmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bu etkinliklerin gençler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ve toplumsal birlikteliği pekiştirdiğine kaydeden Yıldırım, "Gençlerimizle bir araya gelerek onlara hem ramazanın manevi değerlerini anlatıyor hem de birlik ve beraberlik ruhunu aşılıyoruz. Ramazan boyunca iftar sofralarımızı gençlerimizle paylaşarak onlara güzel bir ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu geleneği her yıl daha da büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
