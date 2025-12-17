Ümraniye Belediyesinden çocuklara bilim, teknoloji ve inovasyon eğitimi

Ümraniye Belediyesince hayata geçirilen Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, ücretsiz eğitimleri ve zengin atölye içerikleriyle çocukları bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve bilim odaklı yatırımlar arasında yer alan merkezde, 8-13 yaş arası çocuklar için keşif, üretim ve öğrenme faaliyetleri devam ediyor.

"Bilim Ümraniye" çatısı altında hizmet veren merkez, bilimi günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Tamamı ücretsiz sunulan eğitim programları kapsamında, uzay ve havacılıktan yapay zekaya, robotikten matematiğe, girişimcilikten doğa bilimlerine kadar birçok alanda uygulamalı atölye çalışmaları düzenleniyor.

Bu çalışmalarda deney yaparak öğrenme imkanı bulan öğrenciler, teknoloji atölyelerinde yazılım, kodlama, Arduino, Raspberry Pi, 3D yazıcılar, dron ve görüntü işleme konularında da bilgi sahibi oluyor.

Merkezde yer alan Tasarım Atölyesi, mühendislik ve sanatı bir araya getirerek üretkenliği teşvik ederken, Girişimcilik Atölyesi, gençlere yenilikçi düşünme, proje geliştirme ve fikirlerini hayata geçirme konusunda rehberlik ediyor.

Matematik Atölyesi ise sayıları eğlenceli ve interaktif yöntemlerle keşfetmek isteyen öğrencilere katkı sunuyor.

Haftanın her günü ilgi gören merkeze ulaşmak isteyen öğrenciler için cumartesi ve pazar günleri saat 09.30 ve 12.30'da, Saat Kulesi önünden ücretsiz otobüs servisi sağlanıyor.

Merkez aynı zamanda, Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi ile birlikte gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına destek sunuyor.