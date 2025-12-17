Haberler

Ümraniye Belediyesinden çocuklara bilim, teknoloji ve inovasyon eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesince hayata geçirilen Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, ücretsiz eğitimleri ve zengin atölye içerikleriyle çocukları bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor.

Ümraniye Belediyesince hayata geçirilen Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, ücretsiz eğitimleri ve zengin atölye içerikleriyle çocukları bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve bilim odaklı yatırımlar arasında yer alan merkezde, 8-13 yaş arası çocuklar için keşif, üretim ve öğrenme faaliyetleri devam ediyor.

"Bilim Ümraniye" çatısı altında hizmet veren merkez, bilimi günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Tamamı ücretsiz sunulan eğitim programları kapsamında, uzay ve havacılıktan yapay zekaya, robotikten matematiğe, girişimcilikten doğa bilimlerine kadar birçok alanda uygulamalı atölye çalışmaları düzenleniyor.

Bu çalışmalarda deney yaparak öğrenme imkanı bulan öğrenciler, teknoloji atölyelerinde yazılım, kodlama, Arduino, Raspberry Pi, 3D yazıcılar, dron ve görüntü işleme konularında da bilgi sahibi oluyor.

Merkezde yer alan Tasarım Atölyesi, mühendislik ve sanatı bir araya getirerek üretkenliği teşvik ederken, Girişimcilik Atölyesi, gençlere yenilikçi düşünme, proje geliştirme ve fikirlerini hayata geçirme konusunda rehberlik ediyor.

Matematik Atölyesi ise sayıları eğlenceli ve interaktif yöntemlerle keşfetmek isteyen öğrencilere katkı sunuyor.

Haftanın her günü ilgi gören merkeze ulaşmak isteyen öğrenciler için cumartesi ve pazar günleri saat 09.30 ve 12.30'da, Saat Kulesi önünden ücretsiz otobüs servisi sağlanıyor.

Merkez aynı zamanda, Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi ile birlikte gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına destek sunuyor.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
title