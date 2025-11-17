Haberler

Ümraniye Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Müzik Terapisi Eğitimi

Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için müzik terapisi eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler, çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişimini hedefliyor. Haftada bir gün yapılan 50 dakikalık seanslarda, müzik ile tedavi edici etki sağlanarak çocukların dikkat ve odaklanma becerileri güçlendiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) raporu bulunan 3-12 yaş çocukların katıldığı eğitimlerde, müziğin tedavi edici gücünden yararlanılarak bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.

Şarkı söyleme, ritim tutma, enstrüman çalma, müzik dinleme ve doğaçlama gibi etkinliklerin yer aldığı seanslarda çocukların dikkat ve odaklanma becerileri güçleniyor.

Böylece duygusal rahatlama, sosyal etkileşim ve kendini ifade etme gibi alanlarda da çocuklarda olumlu ilerlemeler gözlemleniyor.

Program kapsamında her çocuk haftada 1 gün olmak üzere 50 dakikalık bireysel seans alıyor. Seansların 40 dakikası terapi çalışmalarıyla, 10 dakikası ise aile danışmanlığı hizmetiyle geçiyor.

Bu sürede ailelere, çocuğun ilerleyişi hakkında bilgi verilip, evde uygulanabilecek destekleyici etkinlikler konusunda rehberlik sağlanıyor.

Eğitimlerle özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırma, müzik aracılığıyla öz güven kazandırma ve toplumsal yaşama daha güçlü katılım amaçlanıyor.

