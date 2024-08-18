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Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti

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Uzun süredir rahatsızlığı bulunan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Yavuz Selim Tuncer, bugün evinde vefat etti. Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Kabristanı'nda toprağa verilecek.

YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

AK Parti Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer, 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Yavuz Selim Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi. Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

rana jeylin:

Allah rahmet eylesin tüm müslüman ölmüşlere.

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