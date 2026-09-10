Umman ve Cezayir, bölgesel gerginliğin azaltılması çabalarını görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bölgesel gelişmeleri, gerginliğin azaltılmasının yollarını ve siyasi çözümleri destekleme çabalarını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Busaidi ile Attaf, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, Umman ile Cezayir arasındaki ilişkiler ve işbirliğini güçlendirmenin yolları, ortak öneme sahip konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesini görüştü.

Bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Dışişleri Bakanları, güvenlik ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidalin önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca gerilimin azaltılması, diyalog ve siyasi çözüm zemininin güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Diplomatik çözüm vurgusu

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ortak önem taşıyan konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Attaf ve Busaidi, bölge genelinde güvenlik ve istikrarın korunması için gerilimin azaltılması ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesine yönelik çabalara desteklerini yineledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiğini belirtmişti.

Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, Büyükelçi'ye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, "diplomatik ilişkilerin, bulmaca ve şifreli ifadelerle değil akılla, iletişimle ve çıkarların açık olmasıyla yürütüleceğini" söylemişti.

Kaynak: AA