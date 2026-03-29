Umman: Ülkeyi hedef alan saldırıların kaynağı araştırılıyor

Umman son dönemde ülkeyi hedef alan saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadığını, söz konusu saldırıların kaynağının araştırıldığını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "devam eden savaş" ve bölgedeki ülkelere karşı yapılan her türlü şiddet ve saldırının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkeyi hedef alan "hain ve korkakça" saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen bir taraf olmadığı ve yetkili makamların söz konusu saldırıların kaynağını ve amaçlarını araştırdıkları kaydedildi.

Umman'ın tüm bölge ülkeleri için barışın sağlanması, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla "etkin tarafsızlık" politikasına bağlı kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umman, barışın tesis edilmesini, bölgedeki tüm ülkeler için güvenlik ve istikrarın sağlanmasını, devam eden savaşın durdurulmasını ve mevcut çatışmanın temel nedenlerini ele almak üzere diyalog ve diplomasiye dönülmesini savunmaktadır. Bu yaklaşım, bölgenin temel unsurlarını, refahını ve halklarının güvenliğini korumayı amaçlamaktadır."

Umman'daki Salala Limanı'na cumartesi günü insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki Arap ülkelerindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.