Umman: Ülkeyi hedef alan saldırıların kaynağı araştırılıyor

Umman Dışişleri Bakanlığı, son dönemde ülkeyi hedef alan saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadığını ve bu saldırıların kaynağının araştırıldığını belirtti. Umman, barış ve güvenliğin sağlanması için diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "devam eden savaş" ve bölgedeki ülkelere karşı yapılan her türlü şiddet ve saldırının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkeyi hedef alan "hain ve korkakça" saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen bir taraf olmadığı ve yetkili makamların söz konusu saldırıların kaynağını ve amaçlarını araştırdıkları kaydedildi.

Umman'ın tüm bölge ülkeleri için barışın sağlanması, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla "etkin tarafsızlık" politikasına bağlı kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umman, barışın tesis edilmesini, bölgedeki tüm ülkeler için güvenlik ve istikrarın sağlanmasını, devam eden savaşın durdurulmasını ve mevcut çatışmanın temel nedenlerini ele almak üzere diyalog ve diplomasiye dönülmesini savunmaktadır. Bu yaklaşım, bölgenin temel unsurlarını, refahını ve halklarının güvenliğini korumayı amaçlamaktadır."

Umman'daki Salala Limanı'na cumartesi günü insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki Arap ülkelerindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Savaşta haftalar sonra bir ilk! İran'dan o ülkeye izin çıktı
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor