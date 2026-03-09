Umman Sultanı Said, İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'i Tebrik Etti

(ANKARA) - Umman Sultanı Haysem bin Tarık El Said, İran'ın yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Sultan El Said, gönderdiği mesajda, Mücteba Hamaney'e "Dost ülkesindeki liderlik sorumluluklarını üstlenmesinde başarı ve iyi talih dileklerini" iletti.

Sultan El Said, ABD-İsrail hava saldırısının ardından, geçen hafta babası Ayetullah Ali Hamaney'in vefat etmesinin ardından yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik eden ilk Arap lider oldu.

Kaynak: ANKA