Haberler

Umman Sultanı Said, İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'i Tebrik Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Sultanı Haysem bin Tarık El Said, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti ve ona liderlik sorumluluklarında başarılar diledi. Sultan El Said, Hamaney'in seçilmesinin ardından tebrik mesajı gönderen ilk Arap lider oldu.

(ANKARA) - Umman Sultanı Haysem bin Tarık El Said, İran'ın yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Sultan El Said, gönderdiği mesajda, Mücteba Hamaney'e "Dost ülkesindeki liderlik sorumluluklarını üstlenmesinde başarı ve iyi talih dileklerini" iletti.

Sultan El Said, ABD-İsrail hava saldırısının ardından, geçen hafta babası Ayetullah Ali Hamaney'in vefat etmesinin ardından yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik eden ilk Arap lider oldu.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Kritik boğazdaki hareketlilik böyle görüntülendi
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı