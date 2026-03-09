Haberler

Umman Sultanı Bin Heysem, İran lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Güncelleme:
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e tebrik telgrafı gönderdi ve başarılar diledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran'ın lideri olarak seçilmesinden dolayı Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran'ın yeni seçilen lideri Mücteba Hamaney'e tebrik telgrafı çekti.

Bin Tarık telgrafında, Hamaney'e, dost İran'da üstleneceği liderlik sorumluluklarında başarılar ve muvaffakiyetler diledi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
