Haberler

Umman'daki Duqm Limanı'na Saldırı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın Duqm Limanı'ndaki yakıt tankerlerine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda bir tanker hasar gördü. Umman Sultanlığı, saldırıyı kınadı.

(ANKARA) - Umman'ın Duqm Limanı'ndaki yakıt tankerlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendi. Bir yakıt tankerinin hasar aldığı bildirildi.

Umman'ın resmi haber ajansı Umman Haber Ajansı'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Duqm ticaret limanındaki yakıt tankerlerinin bir dizi insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve bir tankın hasar aldığı aktarıldı. Hasarın sınırlı kaldığı ve can kaybı bildirilmeyen olaya ilişkin Umman Sultanlığı'nın saldırıyı kınadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi