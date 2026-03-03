Umman'daki Duqm Limanı'na Saldırı Düzenlendi

(ANKARA) - Umman'ın Duqm Limanı'ndaki yakıt tankerlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendi. Bir yakıt tankerinin hasar aldığı bildirildi.

Umman'ın resmi haber ajansı Umman Haber Ajansı'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Duqm ticaret limanındaki yakıt tankerlerinin bir dizi insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve bir tankın hasar aldığı aktarıldı. Hasarın sınırlı kaldığı ve can kaybı bildirilmeyen olaya ilişkin Umman Sultanlığı'nın saldırıyı kınadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA