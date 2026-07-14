Umman: Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürüyoruz

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefere ilişkin yürütülen görüşmeler ve ortaya konan değerlendirmeler ışığında, ülkemizin uluslararası hukuka tam uyum çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi amacıyla tüm taraflarla şeffaf ve tarafsız işbirliğini sürdürdüğünü teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Umman'ın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak üstlendiği yükümlülüklere tam bağlılığı bir kez daha vurgulanan açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve bu hukuk kuralları doğrultusunda hareket etmeleri çağrısı yapıldı.