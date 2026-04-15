Umman Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisiyle Orta Doğu'daki genel durumu görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilcisi Jean Arnault ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki genel durumu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, mevcut çatışmalar ve barışçıl çözüm arayışları değerlendirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilcisi Jean Arnault ile Orta Doğu'daki genel durum ile bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakan Busaidi, Özel Temsilci Arnault ile bakanlıkta bir araya geldi.

Orta Doğu'daki genel durum ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşı, mevcut ateşkes süreci ve bölgede çatışmanın kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik siyasi, güvenlik, ekonomik ve insani boyutlardaki çözüm arayışları değerlendirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, görüşme sırasında, ülkesinin BM öncülüğünde barışçıl ve diplomatik çözümlerin desteklenmesine yönelik çabalara olan desteğini yineledi.

Busaidi, farklı taraflar arasında bölgesel diyalog için uygun zeminin oluşturulmasının, gerilimin azaltılmasına, güvenin tesisine ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunacağını vurguladı.

BM temsilcisi Arnault ise Umman'ın barış girişimlerini destekleme, arabuluculuk çabalarına katkı sağlama ve bölgesel istikrarı güçlendirme konusundaki yapıcı rolüne ve köklü deneyimine övgüde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Semerci
