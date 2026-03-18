Umman: İran'ın Güney Pars sahasının hedef alınması, enerji arzına doğrudan tehdittir

Umman, İran'ın Güney Pars sahasının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" ifade ederek, bunun bölgenin güvenliği ve küresel enerji arzı üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'daki Kuzey Sahası'nın uzantısı olarak kabul edilen İran'daki Güney Pars sahasının hedef alınmasının, bölge güvenliği ve enerji tedariki açısından doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Bu saldırının tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukuk ile teamüllerin açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, sivil tesisler ve altyapının hedef alınmasını suç sayan uluslararası kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İHA'larla düzenlendiği belirtilen saldırıda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.