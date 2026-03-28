Haberler

Umman'daki Salala Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Umman'da Salala Limanı'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir işçi yaralandı ve tesislerde sınırlı hasar meydana geldi. Umman hükümeti saldırıyı kınayarak güvenlik önlemleri alacağını duyurdu.

Umman'daki Salala Limanı'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayımlanan haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Salala Limanı'nın 2 İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Olayda limanda çalışan yabancı işçilerden birinin "orta derecede" yaralandığı ve liman tesislerindeki vinçlerden birinde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.

Haberde, Umman'ın bu "vahşi" saldırıları kınadığı, ülkenin güvenliğini ve sakinlerinin emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
