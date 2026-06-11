Hindistan: Umman Açıklarında Saldırıya Uğrayan Gemideki 21 Mürettebat Kurtarıldı

YENİ DELHİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, Umman açıklarında 24 Hintli mürettebatın bulunduğu Settebello adlı ticari gemiye yönelik saldırıyı kınarken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise mürettebattan 21'inin kurtarıldığını, 3 kişiden ise haber alınamadığını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, Umman'daki büyükelçiliğin durumu yakından takip ettiği ve devam eden arama kurtarma çalışmalarında Ummanlı yetkililerle koordinasyon içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların endişe verici olduğu ve bu saldırıların Ortadoğu'daki çatışmaların doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi.

Bakanlık, "Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için gerginliğin derhal düşürülmesi ve diplomatik çözüm için yürütülen müzakerelerin mutabakatla sonlanması çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, bölgedeki ticari deniz taşımacılığının ve sivil altyapının hedef alınmasına son verilmesi gerektiğini belirterek uluslararası su yollarında serbest ve engelsiz seyrüsefer ile ticaretin uluslararası hukuka uygun olarak en kısa sürede yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua