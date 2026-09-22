Ümitcan Uygun intihara teşvikten 4 yıl hapis cezası aldı, eziyetten beraat etti

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Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları, maktul Esen'in ailesi ve başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, son savunmasını yapmak üzere sanık Uygun'a söz verdi.

Uygun, maktul Esen'le tanıştıklarında ailesiyle görüşmediğini, kendisinin barıştırdığını anlatarak, "Sürekli ortada bir cinayet varmış gibi konuşuluyor. Onu memleketime bile götürdüm, herkesle tanıştırdım. Sema için ailemi silmiştim. Onunla yeni bir hayat kurmuştum. Beraber yaşıyorduk." dedi.

Esen'e sadece bir kez tokat attığını ve başına gelmeyenin kalmadığını öne süren Uygun, şu beyanda bulundu:

"Bütün bilgileri savcıya ben verdim. Sema'nın telefon şifresi, kendi telefonum, hesap şifreleri... Ben korksam, suçlu olsam bu bilgileri niye vereyim. Alnım ak, vicdanım rahat. Hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, hiçbir kadını öldürmedim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Ben zaten Sema ile evlenmek niyetindeydim. Seviyordum, hala seviyorum. Deseler ki bugün yine aynı şeyler başına gelecek, ben yine aynı sevdaya razı olurdum."

Söz alan maktul Esen'in annesi Hatun Esen ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Şikayetçiyim, ömür boyu müebbet almasını istiyorum. Benim çocuğum toprakta çürüyorsa, o da içeride çürüsün." diye konuştu.

Müşteki avukatı Umur Yıldırım, gece saat 01.00'e kadar yaşanan olayları değerlendirerek, sanık Uygun'un maktulün evine gidip gitmediğinin bilinmediğini, asıl çözülmesi gereken konunun bu olduğunu savundu.

Avukat Yıldırım, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasını ve fuhuş suçundan da hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatı da dosyanın gündüz kuşağına uygun iddialar dile getirildiğini öne sürerek, "Müvekkilimin Sema Esen'i intihara teşvik ettiği tek bir mesaj yoktur. Olay her yönüyle aydınlanmış ve müvekkilimin beraatini gerektiren her husus ortaya çıkmıştır." beyanında bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, "eziyet etme" suçundan ise beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA