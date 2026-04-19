Ümit Özdağ'dan, Ehliyetsiz Sürücünün Çarpması Sonucu Ölen 16 Yaşındaki Zeynep Nas'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu ve süreci takip edeceğini belirtti.
Edinilen bilgiye göre Özdağ, Sarıkaya'nın ailesine süreci takip edeceğini ifade etti.
Kaynak: ANKA