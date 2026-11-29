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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında Türkiye'nin siyasi gündemini ve seçim hazırlıklarını değerlendirdiklerini belirterek, 3. Olağan Büyük Kongre'nin 17 Ocak 2027 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Genel İdare Kurulu toplantısına ilişkin bilgi verdi. Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak bugün Genel İdare Kurulumuz ile toplanarak, Türkiye'nin siyasi gündemini değerlendirip, seçim hazırlıklarımız hakkında istişarelerde bulunduk. 17 Ocak 2027 tarihinde Zafer Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni yapma kararı aldık. Partimize ve Büyük Türk Milleti'ne hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA