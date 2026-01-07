Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının açılışına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kartal İlçe Başkanlığı'nın açılışını yaparak İstanbul'da ilçe stratejilerini sürdürdüklerini açıkladı. İstanbul'un büyüklüğüne dikkat çeken Özdağ, ilçe teşkilatlarının yerel sorunları tespit etmek için çalıştığını ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'da ilçe ilçe dolaşma stratejilerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İstanbul'un 3 ülke nüfusunu içinde barındıracak büyüklükte olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Bundan ötürü İstanbul'u anlamak, İstanbul'un ilçelerini ve ilçelerde de mahalleleri anlamak gerekiyor. Zafer Partisi olarak 2026 yılını İstanbul'un ilçelerinden başlattık. Her gün bir ilçeyi, o ilçenin temas noktalarını, pazarını, AVM'sini ve esnafını ziyaret ediyoruz."

Ümit Özdağ, sivil toplum örgütleriyle ve yerel basınla da bir araya geldiklerini, halka dokunarak ilçenin meselelerini ve beklentilerini öğrenip siyasete taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Bu politikanın tam bir taban politikası olduğunu ve yapılması gerekenin bu olduğunu bilerek yola çıktık." dedi.

İlçe teşkilatlarının çalışmalarına da değinen Özdağ, "Zafer Partisi ilçe teşkilatları, mahallelerdeki sorunları, ilçenin ortak sorunlarını, mahallenin sosyolojik fotoğraflarını çekerek, bizim ilçe politikamızın ve aynı zamanda büyük İstanbul politikamızın alt yapısını oluşturmamıza destek oluyorlar. Ocak ayını böyle geçireceğiz. Sonra Anadolu'da çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Özdağ, kurdele kesimiyle Kartal İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı