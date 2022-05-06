Ümit Özdağ canlı yayında Bakan Soylu'ya bir kez daha meydan okudu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programına görüntülü bağlanarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşananlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"HESABINI SORMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER"

Bakan Soylu'nun kendisine ilk kez hakaret etmediğini iddia eden Özdağ, "Bu siyasi bir şey değil artık. Kişisel bir şeye dönüştü. Ben bunun hesabını sormazsam gözüm açık gider. Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Onun yanında da polis olmaz, benim yanımda da olmaz. Bak o zaman ne olur görürüz. " dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu. Bunun üzerine Özdağ, önce akşam saatlerinde Soylu'ya meydan okuyarak "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım." dedi, daha sonra sabah saatlerinde tam dediği saatte bakanlık binasının önüne gitti. Özdağ, burada kalabalık bir basın mensubu ordusu tarafından karşılandı. Partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı.