Ümit Özdağ'a "Şeyh Said" Cezası…Özdağ: "Savunmam Alınmadan Ceza Verilmiş"

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine verilen 6.500 lira adli para cezasına itiraz edeceğini açıkladı. Özdağ, karara savunması alınmadan verildiğini belirterek, vatan hainlerine 'vatan haini' demenin suç olmadığını savundu.

(HATAY) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said'e yönelik ifadeleri nedeniyle Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 6 bin 500 lira adli para cezasına ilişkin, savunması alınmadan "kağıt üzerinde" karar verildiğini belirterek, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi, Özdağ hakkında "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçundan 6 bin 500 lira adli para cezası verilmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verdi.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Özdağ, savunma haklarının kullanılmasına imkan tanınmadan karar verildiğini söyledi. Özdağ, şunları söyledi:

"Emperyalizme uşaklık yapan vatan hainlerine 'vatan haini' demenin suç olmadığını bir daha gündeme getireceğim"

"Aslında daha ceza gerçekleşmiş değil. Bizim savunmamız alınmadan ve yaptığımız itiraz dikkate alınmadan kağıt üzerinde bir karar verilmiş ve bu çok ilginç. Yani avukatım savunma yapacağımızı ifade etmiş olmasına rağmen onu dinlemeden, beni dinlemeden böyle bir karar veriliyor ama bu karar nihai bir karar değil. İki hafta içinde itiraz edeceğiz. Ben bu konuda Türk milleti adına, Türk tarihi adına, Atatürk adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bir savunma gerçekleştireceğim ve vatan hainlerinin tekrar vatan haini olduğunu, Türk milletini ve Türk devletini arkadan bıçaklayan emperyalizme uşaklık yapan vatan hainlerine 'vatan haini' demenin suç olmadığını, olmayacağını bir daha gündeme getireceğim."

