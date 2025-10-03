Haberler

Ümit Özdağ KKTC'yi Ziyaret Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KKTC'yi 5-8 Ekim tarihleri arasında ziyaret edeceklerini ve federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedeflediğini savunduklarını açıkladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KKTC'yi ziyaret edeceklerini belirterek, "Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC'nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nin 5-8 Ekim tarihleri arasında KKTC'yi ziyaret edeceklerini belirten Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"5-8 Ekim tarihleri arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Devlet E. Bakanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte KKTC'yi ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'i ziyaret edecek ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dileyeceğiz. Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC'nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.