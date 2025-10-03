Ümit Özdağ KKTC'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KKTC'yi ziyaret edeceklerini belirterek, "Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC'nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nin 5-8 Ekim tarihleri arasında KKTC'yi ziyaret edeceklerini belirten Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"5-8 Ekim tarihleri arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Devlet E. Bakanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte KKTC'yi ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'i ziyaret edecek ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dileyeceğiz. Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC'nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor."