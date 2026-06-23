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Ümit Özdağ, Erzurum Barosu Başkanı Öner ile Bir Araya Geldi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında Erzurum Barosu'nu ziyaret ederek Baro Başkanı Mesut Öner ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında Erzurum Barosu'nu ziyaret ederek Baro Başkanı Mesut Öner ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında Erzurum Barosu'nu ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamaya göre Özdağ, Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner ile görüştü. Ziyarette Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Teşkilat Başkanı Musa Ertugan, Bürokrasi ile İlişkiler Başkanı Mahmut Karaaslan ve Erzurum İl Başkanı Murat Köroğlu da yer aldı.

Kaynak: ANKA
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