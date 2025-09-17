Ümit Özdağ, Dünya Uygur Kurultayı Heyetini Kabul Etti

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde Dünya Uygur Kurultayı (DUK) heyetini kabul etti. Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zafer Partisi olarak, Doğu Türkistan davasının ve Uygur Türklerinin haklı mücadelesinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde Dünya Uygur Kurultayı heyetini kabul etti. Ziyarette, Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Turgunjan Alawdun, Uygur Akademileri Başkanı ve DUK Danışma Kurulu Üyesi Dr. Rishat Abbas, DUK Başkan Yardımcısı ve Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Abdureşit Abdulhamit, DUK Yürütme Kurulu Başkanı ve Uygur Hareketi İcra Direktörü Rushan Abbas, DUK Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Abdulhamit Karahan, DUK Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet ve Uygur Araştırmaları Merkezi Direktörü Abdulhakim İdris hazır bulundu.

Ziyarete ilişkin partiden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi olarak, Doğu Türkistan davasının ve Uygur Türklerinin haklı mücadelesinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.