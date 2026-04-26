Ümit Özdağ'dan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gaziemir Şubesi'ne Ziyaret

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gaziemir Şubesi'ni ziyaret etti.

Ümit Özdağ, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gaziemir Şube Başkanlığı'nda çok kıymetli emekli astsubaylarımız ile bir araya gelerek, yaşamış oldukları sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Askeri okulların, asker hastanelerinin yeniden açılması, askeri yargı sisteminin yeniden kurulması, ordumuzun ve savunma sanayimizin güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduğumuz emekli astsubaylarımıza Zafer Partisi'nin projelerini anlatıp, sorularına yanıt verdim. Nazik ev sahiplikleri için TEMAD Gaziemir Şube Başkanı Sayın Ayhan Aksoy ve tüm emekli astsubaylarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA