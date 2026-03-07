Ümit Özdağ'dan Eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü Schlapp'e Tepki... "Bu Zihniyet Hıristiyan-Yahudi Olmayan Toplumları Aşağı Irk Olarak Görüyor"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü Matthew Aaron Schlapp'ın, İran'da bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırının "ölen kadın ve çocuklara zarar verdigini söylemenin ikiyüzlülük olacağını" söylemesine tepki göstererek, "Bu zihniyet Hıristiyan-Yahudi olmayan toplumları aşağı ırk olarak görüyor. Önümüzdeki süreçte Irak, Suriye ve İran'da yaptıklarını Türkiye'de de deneyecekler. Çözüm yine Atatürk'ün çözümü olacak" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Piers Morgan Uncensored" adlı programda konuşan eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü Matthew Aaron Schlapp'ın İran'da bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı yoruma tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"'Bana şerefsizliğin resmini çizebilir misiniz' diye sorarsanız 'en mükemmel' şerefsizlik örneklerinden birisinin İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın sunduğu programda yaşandığını söyleyebilirim. ABD ve Israil'in 28 Şubat'ta Iran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği ve 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı konuşuluyor. Program katılımcılarından eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü ve lobici Matthew Aaron Schlapp, saldırının ölen kadın ve çocuklara zarar verdigini söylemenin ikiyüzlülük olacağını ifade etti. Schlapp, Iran toplumunu 'barbar' olduğunu ve ölen kız çocuklarının hayatta kalsalardı 'burka içinde yaşayacaklarını' ve 'kariyer seçme özgürlüklerinin olmayacağını' ileri sürüyor. Özetle, bu zihniyet Hıristiyan-Yahudi olmayan toplumları aşağı ırk olarak görüyor. Öldürmeyi, yok etmeyi hak olarak görüyor. Bu zihniyet 1918'de Türk Milletini de tarihten silmeyi hedeflemiş ve Türk Milleti Atatürk'ün önderliğinde Türkleri Asya'nın kızılderilileri olarak gören emperyalizmi denize dökmüştü. ve önümüzdeki süreçte Irak, Suriye ve İran'da yaptıklarını Türkiye'de de deneyecekler. Çözüm yine Atatürk'ün çözümü olacak."

Kaynak: ANKA