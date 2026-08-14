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Özdağ'dan Güvenpark'taki Er Şehit Yakınları ve Er Gazilere Ziyaret

Özdağ'dan Güvenpark'taki Er Şehit Yakınları ve Er Gazilere Ziyaret
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 33 gündür Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve er gazileri ziyaret etti. Ardından Kızılay'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, taleplerini dinleyerek destek mesajı verdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve er gazileri ziyaret etti. Özdağ, ardından Kızılay'da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 33 gündür Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve er gazileri ziyaret etti.

Özdağ, er şehit yakınları ve er gazileri ziyaretinin ardından Kızılay'da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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