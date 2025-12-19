Ümit Özdağ'a "Şeyh Said" Davası Açıldı… "Bu Açılan Dava Bir Değil Elli Tane Dahi Olsa Şeyh Said Vatan Hainidir"

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Yasin KABADAYI

(ANTALYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Sait hakkında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında dava açıldığını belirterek "Bu açılan dava bir değil elli tane dahi olsa Şeyh Said vatan hainidir, vatan haini kalmaya devam edecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Kumluca ilçesinde Muhtarlar Derneği'nde yaptığı konuşmada, hakkında Şeyh Said'e hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ'ın sosyal medya hesabından Şeyh Said hakkında kullandığı ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun 130. maddesi kapsamında suç oluşturduğu ileri sürüldü.

Savcılık, Özdağ'ın paylaşımlarında yer alan ifadelerin "onur kırıcı, şeref ve haysiyet zedeleyici" nitelikte olduğu kanaatine vararak, alenen kişinin hatırasına hakaret suçunun işlendiğini belirterek, Özdağ'ın 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Özdağ konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Buraya gelirken iki dakika önce öğrendim. Hakkımda yeni bir dava açılmış Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şeyh Said'e hakaret ettiğim iddiasıyla bir suç duyurusunda bulunmuş Şeyh Said'in akrabaları ve savcılıkta dava açmayı uygun görmüş. Ben de buradan sormak istiyorum: Şeyh Said'in ve onun köpeklerinin katlettiği, şehit ettiği Türk askerlerinin, subaylarının, memurlarının hatıralarına dua okumaya, Allah rahmet eylesin dilemeye de dava açılacak mı acaba bir gün Türkiye'de?

PKK terör örgütünün elebaşısı, narko terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan denilen caniyle, Şeyh Said denilen vatan haini, Cumhuriyet'i yıkmayı deneyen adam arasında ne fark var? Yüzlerce masumun canına kastetmiş, kurulan genç bir devleti İstiklal Harbi'ni yeni vermiş bir milleti İngiliz emperyalizminin oyunuyla daha ilk yılında bölmek için ayaklanmış adamların, hainlerin manevi şahsiyeti mi olur kardeşim? O zaman karın deşen Jack'i eleştirmek de ona hakaret etmek de suç haline getirilsin.

Nasıl bir dönemden geçiyoruz? Daha neleri göreceğiz biz? Türkiye Cumhuriyeti'nin başsavcılığı başka bir kurumun önünde yok. Peki yıkılmak istenen devlet hangi devlet? Türkiye Cumhuriyeti. Yıkmak isteyen kişi kim? Şeyh Said ve avanesi. Mahkeme kararıyla sabit mi? Sabit. 'Bir Türk öldürmek yetmiş kafir öldürmekten evladır' diye açıklama yapmış bir adam. Rus işgal ordusundan madalyalı, bütün İstiklal Harbi boyunca Yunan ordusunun ilerlemesine ses çıkartmamış bir adam.

Ve sonra genç cumhuriyeti arkasından vurmak için ayaklanmış ve gereken cezayı almış. Hayatımdaki en büyük onurlardan bir tanesi rahmetli Süvari Binbaşı dedem Mikail'in, Şeyh Said'i yakalandığı köprüden Diyarbakır'a yargılanmaya götürmek için teslim alan askeri birliğin komutanı olmasıdır. ve Şeyh Said'in Diyarbakır'a getirildiği zaman vatandaşın nasıl yüzüne tükürerek 'hani değneğin ile tayyareleri düşürecektin, yalancı' diye vatandaşın hakaret ettiğine de şahit olmuştur. Bu açılan dava bir değil elli tane dahi olsa Şeyh Said vatan hainidir, vatan haini kalmaya devam edecek."