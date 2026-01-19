'Uyuşturucu' soruşturmasında Ümit Karan'ın testi pozitif çıktı

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında tutuklanan, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Ümit Karan'ın 'kokain' test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karan'ın hem kanında hem de saçında 'kokain' maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi.