Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yalova Film Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

İki gün sürecek festival kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kent Müzesi önünde toplanan kalabalık, film gösterimlerinin yapılacağı AVM önüne kadar yürüdü.

Klasik otomobillerin de yer aldığı kortej öncesi Vali Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale yaklaşık 100'ün üzerinde ülkeden 1143 başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu. Biz de şaşırdık. Festivalin Yalova'da düzenlenmesi ve Kültür Bakanlığı tarafından destekleniyor olması çok ilgi uyandırdı. Hakikaten bu alanda duayen diyeceğimiz çok kıymetli jürilerimiz var. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, senaristlerimiz var. Özellikle öğrencilerimizle onları buluşturmak istiyoruz. Yalova Üniversitesi'nin çok kıymetli, bununla ilgili çalışan hocalarımız var. Bu senenin mottosu biz birlikte üretiyoruz, birlikte izliyoruz."

Yalova'nın bir sanat, kültür kenti olması amacıyla festivali düzenlediklerini aktaran Kaya, "Bunun da filizlendiğini görüyor ve mutlu oluyoruz." dedi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise bugün Yalova'nın kültür ve sanat hayatı için ve özellikle gelecek yılları için çok önemli bir markaya imza atacak olan bir festivalin başında olduklarını söyledi.

Bahçekapılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de üniversitemiz olarak bu güzel festivalin bir kenarından diğer paydaşlarımızla tutmaya çalışıyoruz. Çok kapsamlı bir organizasyon. Bütün Yalovalıları festivale bekliyoruz. Yalova'nın kültür ve sanat hayatına çok büyük katkı sağlayacak ve bundan sonraki dönemlerde de ülkemizde adından söz ettirecek çok büyük bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Akşam açılış töreni yapılacak festival, yarın yapılacak gala ile son bulacak.