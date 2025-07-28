Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030'a Kadar Faaliyette Kalması Bekleniyor

MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Direktörü Dmitry Bakanov, mevcut ABD-Rusya anlaşmasının 2028 yılında dolmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun en az 2030 yılına kadar faaliyette kalmasının beklendiğini söyledi.

Rusya'nın RBC TV haber kanalına pazartesi günü röportaj veren Bakanov, istasyonun faaliyetine son verme kararının Rusya ve ABD tarafından ortaklaşa alınması gerektiğini belirterek, "Bu aşamada, Roscosmos ve NASA'nın ortak kararı, istasyona en az 2028 yılına kadar, büyük olasılıkla 2030 yılına kadar ihtiyaç duyulacağı yönündedir" dedi.

1998 yılında fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu, yaklaşık 435 ton ağırlığında ve uzay aracıyla kenetlendiğinde 470 tona ulaşıyor. İstasyon Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı 10 üye ülkesi olan Belçika, Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Fransa, İsveç ve İsviçre'nin katıldığı çok uluslu bir proje olma özelliğini taşıyor.