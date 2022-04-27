Uluslararası Türk Akademisi, Ankara'da 'Büyük Şahsiyetler ve Türk Dünyası' etkinliği düzenledi

ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Akademisi tarafından Ankara'da düzenlenen "Büyük Şahsiyetler ve Türk Dünyası" etkinliğinde, "Ahmet Baytursınulı ve Alaş", "Kırgız Destanı Manas" ve "Kazak Eğitimcilerinin İlk Kongresi" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ve birçok davetli katıldı.

Sapiyev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi tayin edildikten sonra ilk etkinliklerini düzenlediklerini söyledi.

"2022 yılı önemli yıl dönümleriyle doludur. En önemlisi de Kazakistan-Türkiye ilişkililerimizin 30. yıl dönümüdür. Kökleri kardeşliğe dayanan iki ülke ilişkileri her alanda ivme kazanarak gelişmektedir." ifadelerini kullanan Sapiyev, büyükelçilik olarak kültürel etkinliklere önem verdiklerini aktardı.

Sapiyev, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek kitaplara ilişkin bilgiler paylaştı.

Kıdırali, kitapların Türkçe çeviri çalışmalarının bu yıl içinde biteceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, "Ahmet Baytursınulı ve Alaş", "Kırgız Destanı Manas" ve "Kazak Eğitimcilerinin İlk Kongresi" kitaplarının kurdele kesimi yapıldı.