Uluslararası Öğrencilere İftar Programı Düzenlendi

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara'da öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aile ve ülkelerinden uzakta eğitim gören gençlerin iftar programında misafir edildiği belirtildi. Programa Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün de katıldığı ifade edildi.

Kök'ün, iftar sevincini farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de eğitim alan öğrencilerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, Hüseyin Kök'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Kararlılıkla yürütülen çalışmalarla ülkemiz bir eğitim üssü haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreçte Göç İdaresi Başkanlığı olarak biz de yükseköğretimde uluslararasılaşma olgusuna büyük önem veriyoruz."