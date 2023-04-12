Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uluslararası öğrenciler, Gaziantep'te depremzedelere yardım dağıttı

Uluslararası öğrenciler, Gaziantep'te depremzedelere yardım dağıttı

Güncel Haberler

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, topladıkları yardımları Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelere ulaştırdı.

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, topladıkları yardımları Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelere ulaştırdı.

Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Uluslararası Kardeşlik Topluluğu tarafından düzenlenen yardım dağıtımı faaliyetine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

İlçeye bağlı kırsal mahallelere de giden Abdullah Eren ile öğrenciler, ihtiyaç sahibi depremzedelere giyim, temizlik ve gıda ürünleri dağıttı. Çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Üniversitesi Abdullah Eren Gaziantep Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title