Uluslararası Nöroradyoloji Kongresi İstanbul'da Başladı

Dünyanın önde gelen nöroradyoloji derneklerinin buluştuğu "Kıtaları Birleştirmek ve Kültürleri Kaynaştırmak" temalı kongre İstanbul'da başladı.

Kongre, Asya-Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi Derneği (AOSNHNR), Avrupa Nöroradyoloji Derneği (ESNR) ve Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD) işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Dünyanın dört bir yanından 1500'ün üzerinde bilim insanının katıldığı kongrede, erişkin ve pediatrik, beyin, omurga, omurilik ve baş-boyun hastalıklarının tanısı ile girişimsel tedavilerine ilişkin konular ele alınıyor.

Kongreye ilişkin AA muhabirine konuşan Lokman Hekim Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Talı, kongrenin ilk gününde girişimsel nöroradyolojinin ve pediatrik denilen çocuk nöroradyolojisinin diploma sınavlarının yapıldığını söyledi.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin yükseldiğini ve yaşlı nüfusun da bütün dünyada artmaya başladığını ifade eden Talı, kongrede yapılan oturumlarda alzheimer, demans gibi hastalıkların erken teşhisi, tespiti ve tedavisiyle ilgili gelişmelerin uzmanlar tarafından tartışılacağını kaydetti.

Kongrede uzmanların kendi deneyimlerini de paylaşacaklarını ifade eden Talı, omurga ile omurilik görüntülenmesi ve onun tedavisi ana başlığında oturumların yapıldığını ve bu hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımının olacağını anlattı.

Talı, "Kongre tarihinde ilk kez farklı şehirlerdeki ameliyathanelerde hasta üzerinde yapılan girişimsel tedavi uygulamaları canlı video bağlantısıyla salonda izlenebilecek. Hastalar ameliyathanelerden canlı videoyla bunlar ekranlarda gösterilecek. Salonda katılanlar da, canlı tartışmalarla o tedaviyi hem yönlendirecek, hem tedaviyi öğrenecek." ifadelerini kullandı.