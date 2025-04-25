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Uluslararası Manavgat Kültür ve Lezzet Festivali Başladı

Uluslararası Manavgat Kültür ve Lezzet Festivali Başladı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat 'Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali' kortej yürüyüşü ile başladı. Festival, Manavgat ile Girit arasındaki tarihi bağları yeniden canlandırmayı amaçlıyor ve dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen festival kapsamında Side Antik Kenti'ndeki tiyatronun önünden yoğun katılımla kortej yürüyüşü yapıldı.

Yerli ve yabacı turistler ile esnafın da katılım sağladığı yürüyüş, Apollon Tapınağı'nda sona erdi.

Manavgat ile Girit arasındaki tarihsel bağları yeniden canlandırması amaçlanan festival, dünyaca ünlü şefleri de ağırlıyor. Etkinliklerde, Manavgat ve Girit kültürünün lezzetleri de sunuluyor.

Apollon Tapınağı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinin tarihi, doğası ve kültürüyle harmanlanmış gastronomisi ile Girit'in denizle yoğunlaşmış lezzet ve kültürünü buluşturduklarını ifade etti.

Yunanistan'ın Hanya Belediyesi ile "kardeş kent" olduklarını belirten Kara, Manavgat'a yılda 7 milyona yakın turist geldiğini bildirdi.

Girit Hanya Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Zervoudaki ile Girit Hanya Belediye Kültür Başkan Yardımcısı İoannis Giannakakis da konuşma yaptı.

Manavgat Halk Oyunları Topluluğu ve Girit'ten gelen Yunan Halka Oyunları Dans Topluluğu da oynadıkları yöresel oyunlarla festivale renk kattı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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