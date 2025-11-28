Haberler

Uluslararası İlişkiler ve Komplo Teorileri Konferansı Gerçekleşti

Güncelleme:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, komplo teorilerinin uluslararası ilişkilerdeki yeri ve etkileri ele alındı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından "Uluslararası İlişkiler ve Komplo Teorileri" konulu konferans gerçekleştirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası İlişkiler Topluluğunca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Şükran Güngör Tanç, etkinliğin uluslararası ilişkiler disiplinine katkı sağlayan önemli bir akademik buluşma olduğunu belirtti.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Demirel'in üstlendiği konferansta konuk konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Umut Yukaruç, uluslararası ilişkiler disiplininde komplo teorilerinin yeri ve etkilerini çeşitli boyutlarıyla anlattı.

Yukaruç, komplo teorilerinin temel dinamikleri, propaganda, veriler üzerinden şüphe üretimi ve Avrupa'daki komplo teorilerinin yapısal özellikleri konu başlıklarında sunum yaptı.

Akademik, idari personel ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin sonunda Güngör tarafından Yukaruç'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
