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Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'deki çatışmalar nedeniyle 104 binden fazla kişi yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in batı kıyısında devam eden çatışmalar nedeniyle 104 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in batı kıyısında devam eden çatışmalar nedeniyle 104 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmaların yaşandığı Yemen'de ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 104 bin 796'yı geçtiği kaydedildi.

Batı kıyısındaki çatışmaların hafifleme belirtisi göstermediğine işaret edilen açıklamada, "Elde edilen son verilere göre, Yemen'den Cibuti'ye geçenlerin sayısı 2 bin 776'ya ulaştı. IOM, günde iki kez 1500 sıcak yemek dahil acil hizmetlerle müdahale etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Yemen'in savaş, yerinden edilme, yoksulluk ve iklim etkileriyle parçalanmış bir ülke olduğunu vurguladı.

Pope, "İhtiyaçlar artmaya devam ederken, sivillerin çektiği acıları görmezden gelmek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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