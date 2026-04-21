İstanbul'da "Uluslararası Filistin'in Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu" düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince (FSMVÜ), Filistin'in köklü tarihi birikimi, zengin kültürel mirası ve bunun korunmasına yönelik akademik yaklaşımların ele alınması amacıyla "Uluslararası Filistin'in Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversitenin Ayasofya yerleşkesi Gülhane Binası'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TBMM İdare Amiri, Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin konusunun sadece Filistinlilerin, Arapların ya da Müslümanların değil, bütün bir insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

Turan, Gazze'de Filistin coğrafyasında katledilen çocukların sadece çocuk olmadığını, insanlık değerlerinin de katledildiğini vurgulayarak, "7 Ekim'den bugüne 50 bine yakın çocuk ve kadın Gazze'de katledildi. Bütün insanlığın gözünün önünde bunlar yaşandı. Bugün orada devam eden süreç 7 Ekim'de başlamadı. Esasında 1917'den bugüne Filistin'de işgal ve zulüm devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin Filistin'den çekildiği günden itibaren o topraklarda huzurun ve barışın sağlanamadığını belirten Turan, Filistin topraklarının yaklaşık 30 yıl İngiliz mandası altında kalarak İsrail'in kuruluşuna zemin hazırladığını kaydetti.

Turan, 1948'de İsrail devletinin ilan edilmesiyle Filistinlilerin topraklarının elinden alınıp devletsiz bırakıldıklarını anlatarak, "O gün bugündür de İsrail terör devletinin Filistin'deki zulmü devam ediyor. 7 Ekim, esasında gelinen noktanın bir patlama halidir. Çünkü Filistinliler için kendi topraklarında iki seçenek var; ya abluka altında kendi toprakları bir miktar daha çalınarak yaşamaya devam etmek ya da İsrail'in kurşunlarıyla ölmek." dedi.

Hasan Turan, İsrail'in dünyanın farklı yerlerinden getirdiği Yahudileri Filistin topraklarına yerleştirdiğini ifade ederek, "Toplam yüz ölçümü 27-28 bin kilometrekare olan Filistin'in bugün 22 bin kilometrekaresi İsrail'in işgali altında. Filistinlilerin elinde kalan topraklar da parça parça bölünmüş ve yine İsrailli işgalcilerin etkisi altında." diye konuştu.

"Burada söz konusu olan insanlığın ortak bekasıdır"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Filistin'in sahip olduğu zengin inanç, tarih ve kültür birikimiyle yıllar boyunca dünya medeniyetlerinin ortak mirasının şekillenmesinde önemli rol oynadığını anlattı.

Filistin'de uzun yıllardır devam eden sistematik şiddet ve yıkımın bugün yalnızca bir kriz değil, uluslararası düzeyde soykırım olarak kabul edilen insanlık trajedisi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Dini değerlere yönelik saldırılar, tarihi eserlerin tahrip edilmesi, kültürel mirasın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve toplumsal hafızanın zedelenmesi tüm insanlığın hafızasında derin yaralar açmaktadır. Tam da bu nedenle bu meseleye çok daha geniş çerçeveden bakmalıyız. Burada söz konusu olan insanlığın ortak bekasıdır. Bu mirası korumak da hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

FSMVÜ Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, haksız bir şekilde ölüme mahkum edilen Filistinli masumlar için sivil inisiyatif ve akademik sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.

Filistin olayları karşısında dünya akademisinin adeta dilsizleştiğini belirten Kurşun, "Bütün dünyaya insan hakları ve insancıl hukuk konularında ders verenler, insanı ve tarihiyle Filistin'in toptan yok edilmesi girişimleri karşısında sessiz kalmışlardır." dedi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen ve uzmanın katıldığı sempozyumda, tarih, edebiyat, mimari, hukuk ve kültürel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden bildiriler sunularak, Filistin meselesi çok boyutlu bir perspektifle ele alınacak.

Sempozyum, yarın sona erecek.