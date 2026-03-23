UCM: Başsavcı Kerim Han hakkında henüz hiçbir karar alınmadı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'a yönelik taciz iddialarıyla ilgili disiplin sürecinin sürdüğünü ve henüz bir karar verilmediğini duyurdu. Medyada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, Başsavcı Kerim Han hakkında taciz iddiasıyla başlatılan disiplin sürecinin devam ettiğini ve henüz hiçbir karar alınmadığını bildirdi.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlık önündeki disiplin süreci, devam etmektedir ve gizli kalmaktadır. Henüz hiçbir karar alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyada çıkan spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve bunlardan bir sonuç çıkarılmaması istendi.

İddialarla ilgili soruşturma ve danışma raporlarının incelendiği belirtilen açıklamada, Han hakkındaki soruşturmada yetkili karar merciinin Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı olduğu ve mahkemenin yasal çerçevesiyle uyumlu şekilde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma konusu meseleler karmaşık. Başkanlık, ilgili tüm kişilerin usul haklarına ve mahremiyetine tam saygı göstererek kararını uygun bir şekilde ve gecikmeksizin vermek için özenle çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

Han hakkındaki suçlamaları ispatlayan delil bulunamadığı haberleri

Middle East Eye (MEE) sitesi, raporları inceleyen üç hakimli heyetin, Han hakkındaki cinsel taciz iddialarını ispatlayan herhangi bir delilin bulamadığı yönünde bir haber yayınlamıştı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, hakim heyetinin, oybirliğiyle suistimal veya görev ihlali olmadığı sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Han hakkındaki iddialar, UCM'nin Gazze'deki savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle İsrail yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalarla birlikte gündeme gelmişti.

Soruşturma, Kasım 2024'te Han'ın UCM Savcılık Ofisindeki bir çalışanın cinsel saldırıyla suçladığına dair medya haberlerinin ardından Taraf Devletler Meclisi başkanlığı tarafından başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
