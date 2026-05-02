BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası Bursa Bıçak Festivali' başladı. Festivalin üç gün boyunca süreceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Festivalde teknolojiyle dönüşen bıçakçılık sektörünü geniş bir çerçevede ele alırken, Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruzö dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belleğinde önemli bir yeri olan bıçak zanaatını yaşatmak, köklü mirası geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Bursa Bıçak Festivali' Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla başladı. Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Sürmene Belediye başkanı Hüseyin Azizoğlu, sektör temsilcileri, bıçak ustaları ve davetliler de katıldı. Dün başlayan Uluslararası Bursa Bıçak Festivali, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek atölyeler, sahne gösterileri, söyleşiler ve ödüllü bıçak yarışmaları eşliğinde devam edecek.

'BURSA BIÇAĞININ MARKA DEĞERİNE KATKI SUNACAK'

Bursa Bıçakçılığının önemli bir zanaat olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursa bıçakçılığı, yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan çok özel bir zanaattır. Bu değeri görünür kılmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz festivalimizde, üç gün boyunca misafirlerimizi ağırlayacağız. Teknolojiyle dönüşen bıçakçılık sektörünü geniş bir çerçevede ele alırken, Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Yarışmalar ve atölye çalışmaları da Bursa bıçağının marka değerini güçlendirmeye katkı sunacak" dedi.

Dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunlarının katıldığı ve 100 standın bulunduğu festival, 2-3 Mayıs tarihlerinde de ziyaretçi kabul etmeye devam edecek.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı