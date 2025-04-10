Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'Müfettiş' Oyunu Sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 12'nci Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde, Nikolay Gogol’un 'Müfettiş' adlı eseri Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi ve oyuncu kadrosu büyük beğeni topladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Müfettiş" adlı oyun sahnelendi.
Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Nikolay Gogol tarafından kaleme alınan, Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Petru Vutcarau üstlendi.
Oyunda, Tuğrul Ozan Tuğrul, Gülten Elif Selçuk, Bilgesu Gökçearslan, Kadir Oğuz, Doğancan Yurdigül, Emir Ali Tercan ve Abdulselam Çok rol aldı.
Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel