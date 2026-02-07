Uluslararası Af Örgütü: "İran'da Protestolarda Gözaltına Alınan Binlerce Kişi İşkence ve Zorla Kaybetme Riski Altında"

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, " İran'da 28 Aralık'ta başlayan ülke çapındaki protestoların ardından aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin keyfi gözaltı, işkence, cinsel şiddet, zorla kaybetme ve adil olmayan yargılamalarla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Af Örgütü'nün yayımladığı acil eylem çağrısında, gözaltına alınan kişilerin dayak, cinsel saldırı, yargısız infaz tehdidi ve gıda, su ile tıbbi bakımdan kasıtlı olarak yoksun bırakılma dahil ağır kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin kanıtlar toplandığı ifade edildi. Açıklamada, bu ihlallerin "yaygın ve sistematik" nitelik taşıdığı vurgulandı.

Örgüte göre, protestolarla bağlantılı olarak binlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmı cezaevlerine sevk edilirken, bazılarının resmi kaydı olmadan askeri tesisler ve depolar gibi kayıt dışı merkezlerde tutulduğu, bunun da işkence riskini artırdığı ifade edildi.

Af Örgütü, "İran yargı makamlarının savcılara protestoculara karşı müsamaha göstermeden hareket etmeleri yönünde talimat verdiğini, üst düzey yetkililerin ise protestolara katılımı ölüm cezası öngören suçlarla eş tuttuğunu" aktardı. Örgüt ayrıca, tutukluların avukatlara erişiminin sistematik biçimde engellendiğini ve kişilerin okumalarına izin verilmeyen ifadeleri imzalamaya zorlandığını kaydetti.

Açıklamada, ailelerin ve insan hakları savunucularının çok sayıda kişinin akıbeti ve nerede tutulduğuna dair bilgi alamadığı, bunun uluslararası hukuk kapsamında "zorla kaybetme" anlamına geldiği belirtildi. Belgelenen vakalardan birinde güvenlik güçlerinin bir protestocunun evine baskın düzenlediği, kendisini ve iki kız kardeşini cinsel şiddete maruz bıraktığı, ardından protestocunun gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü, İran makamlarına barışçıl toplanma hakkını kullandıkları için gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması, tutukluların işkenceye karşı korunması, zorla kaybedilen kişilerin akıbetinin açıklanması ve tüm mahkümiyetler ile ölüm cezalarının durdurulması çağrısında bulundu. Örgüt, tanınabilir suç isnadı bulunan kişilerin ise ölüm cezası uygulanmaksızın, uluslararası adil yargılanma standartlarına uygun şekilde yargılanması gerektiğini vurguladı.