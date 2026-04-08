Af Örgütü, İngiltere'ye "ABD'nin İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemesi" çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, İngiltere hükümetine, ABD'nin İran'a karşı İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermemesini istedi. Örgüt, Başkan Trump'ın İran'ı tehdit etmesini savaş suçu olarak nitelendirirken, sivillerin yaşamının tehlikede olduğunu belirtti.

Örgütün, İngiltere Şubesi Kriz Müdahale Yöneticisi Kristyan Benedict, ABD Başkanı Donald Trump'ın " İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı" uyarısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Benedict, mevcut durumun, İran ve daha geniş bir bölgedeki siviller için son derece "tehlikeli an" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Benedict, "Trump'ın 'Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak.' şeklinde İran'ı tehdit etmesi, soykırımcı söylemi yansıtmaktadır. İngiliz hükümeti, savaş suçları dahil uluslararası hukuka aykırı suçların işlenmesine yol açabilecek ABD'ye verdiği askeri desteği acilen sonlandırmalı." uyarısında bulundu.

"Sivil altyapıyı tahriple tehdit etmek, savaş suçu işleme tehdididir"

Af Örgütü yetkilisi Benedict, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentindeki okula düzenlediği hava saldırısında, çoğu çocuk 168'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Köprüler ve enerji altyapısı bombalanıyor. ABD'nin İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin verme kararı, boşlukta var olan bir karar değil. Bu karar, ciddi insan hakları sorumluluklarını da beraberinde getiriyor. Uluslararası Af Örgütü'nün tutumu çok net: Sivil altyapıyı sistematik olarak tahrip etmekle tehdit etmek, savaş suçu işleme tehdididir. On milyonlarca sivilin hayatta kalması için hayati önem taşıyan elektrik santrallerine saldırmak hukuka aykırı olacaktır. İngiltere de bu konuda aynı derecede net tutum sergilemelidir."

Trump'ın tehdidi

ABD Başkanı Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
